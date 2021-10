Lyon : la municipalité a signé la déclaration des droits des sans-abri ce mardi

La Ville de de Lyon a paraphé, ce mardi 12 octobre, la déclaration des droits des personnes sans-abri, initiée par la fondation Abbé Pierre. C’est la deuxième ville à signer cette déclaration en France, où l’on recense près de 300 000 personnes privées de logements.

« Face à l’accentuation des vulnérabilités, la Ville de Lyon s’engage pour faire valoir les droits des personnes sans-abri, en signant la déclaration initiée par la Fondation Abbé Pierre et la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (Feantsa) », indique le communiqué publié par la municipalité ce mardi.

Informer les sans-abri sur leurs droits

Cette déclaration comporte 14 articles où sont indiqués et affirmés les droits des sans-abri, dont « le droit au logement, la liberté de se déplacer et de s’installer dans l’espace public, le respect des besoins fondamentaux ou encore l’accès aux services et aux droits sociaux ».

L’objectif est d’informer les personnes sans-abri sur leurs droits, les pousser à les faire valoir et sensibiliser le grand public.