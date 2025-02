OL : Avancée positive dans la situation financière du club

John Textor l'avait promis : la situation allait s'améliorer et le club ne descendrait jamais en Ligue 2. Après un mercato hivernal durant lequel l'OL s'est débarrassé de ses indésirables et a allégé sa masse salariale, ainsi que la prochaine vente des parts de Crystal Palace, les commissaires aux comptes ont apprécié ces améliorations.

Dans un communiqué publié ce lundi, les commissaires ont annoncé avoir approuvé les comptes de l'OL : "Nous certifions que les comptes annuels modifiés sont... réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice".

Bien que cette nouvelle soit positive et encourageante, le club n'est pas encore tiré d'affaire. Il reste encore à convaincre la DNCG, et les commissaires alertent être en attente de plus d'éléments : "Nous attirons votre attention sur l’incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation."

M.L.