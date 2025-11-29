play_arrow

OL – Nantes : le retour d’Anthony Lopes et les 75 ans du club pour un match crucial en Ligue 1

Olympique Lyonnais – FC Nantes, 14e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais retrouve la Ligue 1 dimanche face au FC Nantes, avec l’objectif de confirmer la dynamique entrevue en Ligue Europa. Après son large succès 6–0 en Serbie contre le Maccabi Tel-Aviv, l’OL doit maintenant relancer sa marche en avant en championnat, où les résultats sont plus compliqués depuis un mois.

Lyon reste en effet sur quatre journées sans victoire en Ligue 1, avec trois matchs nuls et une défaite. La dernière victoire remonte à la 9e journée, face à Strasbourg (2-1). Avant le début cette 14e journée, l’OL était 7e avec 21 points, déjà à sept longueurs du podium. La pression est donc réelle pour les hommes de Paulo Fonseca, qui doivent impérativement remettre du rythme en championnat.

Le FC Nantes arrive lui aussi dans une période délicate. Les Canaris ne comptent que deux victoires depuis le début de saison et restent sur quatre matchs sans succès : deux nuls et deux défaites. Avant cette journée, Nantes est 15e avec 11 points, à égalité avec les équipes barragiste et relégable. Le maintien est clairement le fil conducteur de leur saison.

En conférence de presse, Paulo Fonseca a annoncé s'attendre à une rencontre accrocheuse :
« Tous les matchs en Ligue 1 sont difficiles. Naturellement, c’est un match difficile. Je connais leur entraîneur, il a beaucoup de qualités et de bonnes idées. Nantes joue bien, avec une structure forte, bien travaillée. Ils ont des joueurs capables de créer des différences en un contre un. Nous devons jouer avec beaucoup d’intensité pour gagner demain. »

Au-delà de l’enjeu sportif, la journée aura également une dimension symbolique : le club fête en parallèle ses 75 ans. De nombreux anciens joueurs seront présents et participeront à un match de gala contre les légendes de Parme, organisé dans l’après-midi au centre d’entraînement, avant leur mise à l’honneur au Groupama Stadium.

Cette rencontre aura également une dimension émotionnelle supplémentaire : le premier retour d’Anthony Lopes au Groupama Stadium sous un autre maillot. Le gardien portugais, formé à Tola Vologe, devenu un symbole du club pendant plus d'une décennie, reviendra à Décines comme adversaire pour la première fois depuis son départ cet été. Un moment particulier pour les supporters, et forcément spécial pour le joueur.

Entre la nécessité de se relancer en Ligue 1, la bonne dynamique européenne et la fête des 75 ans du club, l’OL aborde ce rendez-vous avec une forte pression… et la possibilité de redonner de l’élan à sa saison

Olympique Lyonnais – FC Nantes, 14e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

