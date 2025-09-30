Praline d’Or et d’Argent : les maîtres de la gourmandise récompensés au Mondial de la Praline 2025

Après deux jours de compétition intense, la 3ᵉ édition du Mondial de la Praline a livré son palmarès ce lundi 29 septembre. Plus de 120 candidatures avaient été déposées, et seuls 31 finalistes se sont affrontés au Village Praline et à la Vatel Academy.

Les créations – brioches, tartes, cocktails, goûters et desserts originaux – ont séduit des jurys prestigieux, qui ont distingué les meilleurs talents.

Brioche à la praline : Mickaël Cuillerot (Praline d’Or) et Elchan Samedzade (Praline d’Argent).

: Mickaël Cuillerot (Praline d’Or) et Elchan Samedzade (Praline d’Argent). Tarte à la praline : Thomas Dura (Praline d'Or) et Joseph Collado (Praline d'Argent).

: Thomas Dura (Praline d'Or) et Joseph Collado (Praline d'Argent). Mixologie : Thomas Jacob (Praline d'Or) et Victor Carré (Praline d'Argent).

: Thomas Jacob (Praline d'Or) et Victor Carré (Praline d'Argent). Goûter sucré : Johnny Loison (Praline d'Or) et Nicolas Guilcher (Praline d'Argent).

: Johnny Loison (Praline d'Or) et Nicolas Guilcher (Praline d'Argent). Création originale sucrée : Bruno Saladino (Praline d'Or) et Martin Vey (Praline d'Argent).

Deux prix spéciaux ont également marqué cette édition : la “Praline Avenir”, remise à l’apprenti Kelyan Cap (Boulangerie Cocol, Lyon 1), et la “Praline Durable”, attribuée à Béatrice Maire (Graine de choc).

Entre audace, tradition et innovation, la praline rose lyonnaise a une nouvelle fois brillé. Rendez-vous est déjà donné pour la 4ᵉ édition, en septembre 2026.

Crédit photos créations lauréats - Justine Peilley

Crédit photo de couverture - Johan Milani

CC