  Lyon 98.4 FM

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  Bourgoin 97.8 FM

    Bourgoin 97.8 FM

  Vienne 95.1 FM

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  Saint-Étienne DAB+

    Saint-Étienne DAB+

  Grenoble DAB+

    Grenoble DAB+

  Avignon DAB+

    Avignon DAB+

  Marseille DAB+

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Webradios

Praline d’Or et d’Argent : les maîtres de la gourmandise récompensés au Mondial de la Praline 2025

Après deux jours de compétition intense, la 3ᵉ édition du Mondial de la Praline a livré son palmarès ce lundi 29 septembre. Plus de 120 candidatures avaient été déposées, et seuls 31 finalistes se sont affrontés au Village Praline et à la Vatel Academy.

Les créations – brioches, tartes, cocktails, goûters et desserts originaux – ont séduit des jurys prestigieux, qui ont distingué les meilleurs talents.

  • Brioche à la praline : Mickaël Cuillerot (Praline d’Or) et Elchan Samedzade (Praline d’Argent).
  • Tarte à la praline : Thomas Dura (Praline d'Or) et Joseph Collado (Praline d'Argent).
  • Mixologie : Thomas Jacob (Praline d'Or) et Victor Carré (Praline d'Argent).
  • Goûter sucré : Johnny Loison (Praline d'Or) et Nicolas Guilcher (Praline d'Argent).
  • Création originale sucrée : Bruno Saladino (Praline d'Or) et Martin Vey (Praline d'Argent).

Deux prix spéciaux ont également marqué cette édition : la “Praline Avenir”, remise à l’apprenti Kelyan Cap (Boulangerie Cocol, Lyon 1), et la “Praline Durable”, attribuée à Béatrice Maire (Graine de choc).

Entre audace, tradition et innovation, la praline rose lyonnaise a une nouvelle fois brillé. Rendez-vous est déjà donné pour la 4ᵉ édition, en septembre 2026.

Brioche à la praline - Elchan Samedzade (Praline d'Argent)
Création originale sucrée - Martin Vey (Praline d'Argent)
Tarte à la praline -Joseph Collado (Praline d'Argent)
Mixologie -Victor Carré (Praline d'Argent)
Brioche à la praline - Mickaël Cuillerot (Praline d'Or)
Création originale sucrée - Bruno Saladino (Praline d'Or)
Mixologie - Thomas Jacob (Praline d'Or)
Tarte à la praline - Thomas Dura (Praline d'Or)

Crédit photos créations lauréats - Justine Peilley

Crédit photo de couverture - Johan Milani

CC

Nos actualités
