Réveillon du Nouvel An : TCL mobilisé toute la nuit

À l’occasion du réveillon du Nouvel An, le réseau TCL adapte son offre pour permettre aux fêtards de circuler jusqu’au petit matin. Les métros A, B, C et D fonctionneront toute la nuit, avec des fréquences renforcées selon les lignes. Les funiculaires F1 et F2 seront également en service jusqu'à 4h et 5h du matin, avec des interruptions temporaires au petit matin pour maintenance.

Les lignes Pleine Lune circuleront toutes les 35 minutes entre 0h45 et 5h, tandis que les autres lignes fonctionneront aux horaires habituels.

Les Parcs Relais TCL seront ouverts toute la nuit sur plusieurs sites, dont Vaulx-en-Velin La Soie, Mermoz Pinel ou encore Vaise 1, afin d’encourager l’usage des transports en commun. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires en temps réel sur l’application TCL.

