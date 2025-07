Saône-et-Loire : vigilance face à des démarches frauduleuses signalées à Mâcon

Depuis plusieurs jours, la mairie de Mâcon alerte habitants et entreprises sur des tentatives d’arnaques. Plusieurs cas de démarchage frauduleux ont été signalés, notamment des sollicitations demandant des informations sur la présence de cuivre dans les locaux professionnels. Par ailleurs, de faux agents se présentent à domicile en se faisant passer pour la mairie afin de proposer l’installation de la fibre optique.

Ces pratiques malveillantes auraient pour but de repérer des cibles pour de futurs cambriolages. La municipalité invite la population à la plus grande prudence et à ne jamais communiquer d’informations personnelles ou d’accès à leur domicile sans vérification préalable.

C.P