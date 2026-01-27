Un magasin éphémère 100% gratuit s’installe à Saint-Étienne

Un magasin éphémère 100 % gratuit ouvrira du 11 au 21 février à La Galerie de l'Espace Monthieu à Saint-Étienne. Les habitants pourront récupérer jusqu’à 5 objets par semaine via Geev, une application spécialisée dans le don entre particuliers. L'objectif est d'encourager le réemploi et d'offrir une réponse concrète aux enjeux de pouvoir d’achat et de réduction du gaspillage. Les Stéphanois peuvent déposer leurs objets inutilisés du 4 au 7 février directement en boutique pour qu’ils soient redistribués gratuitement. Un bon d’achat de cinq euros sera offert pour cinq objets donnés, dans la limite de deux bons par personne.

LP

