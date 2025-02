Le projet d'implantation d'un nouveau data center par DataOne sur le site de l'ancien bâtiment HP à L'Isle-d'Abeau et Villefontaine a été révélé hier. Ce centre de données, d'une superficie de 25 000 m², sera relié à un autre pôle grenoblois et pourrait transformer la région en un hub de l'intelligence artificielle. Des discussions sur l'impact environnemental et la consommation d'eau débuteront prochainement avec les élus locaux.

EP