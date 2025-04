Le verdict est tombé ! Entre Sébastien Martin, président du Grand Chalon et d’intercommunalités de France, et Gilles Platret, maire de Chalon, candidat perdant à la députation à trois reprises, la droite a pris sa décision : ce sera Sébastien Martin qui briguera le poste de député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire les 18 et 25 mai.

R.H