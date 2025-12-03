play_arrow

Coupe de France : Saint-Cyr/Collonges – OL programmé le 21 décembre, dans quel stade ?

La Fédération française de football a officialisé ce mercredi la programmation du 32e de finale de Coupe de France entre Saint-Cyr/Collonges (R1) et l’Olympique lyonnais : la rencontre se jouera le dimanche 21 décembre à 21 heures. Une interrogation demeure toutefois entière : le lieu du match n’a toujours pas été confirmé.

Depuis le tirage, les discussions sont intenses entre les différents acteurs. L’OL était prêt à accueillir la rencontre au Groupama Stadium dès le vendredi 19 décembre, malgré un risque financier réel. Le club lyonnais, qui doit maîtriser chacune de ses dépenses dans le contexte actuel, craignait en effet que l’affiche ne réunisse pas un public suffisamment nombreux en plein début des vacances scolaires. Mais les dirigeants avaient entendu les demandes du club de Régional 1 et un accord avait été trouvé avec la FFF pour jouer le vendredi soir.

Cette option n’a toutefois pas été validée par BeIN Sports. Le diffuseur a refusé de libérer la case du vendredi, déjà réservée à une autre rencontre (Lens-Feignies Aulnoye), et exigé que Saint-Cyr/Collonges – OL soit programmé en prime-time, le dimanche soir.

La Fédération a donc tranché pour le dimanche 21 décembre à 21 heures, mais le stade n’est pas encore déterminé. Le Groupama Stadium reste l’option privilégiée, bien qu’un match dominical entraîne des coûts d’organisation plus élevés pour le club lyonnais, notamment en matière de personnel.

La décision concernant le lieu doit être prise d’ici jeudi. L’OL, Saint-Cyr/Collonges et la FFF poursuivent leurs échanges pour finaliser une solution dans les délais. Aux dernières nouvelles ce mercredi en début de soirée, l'OL milite toujours pour le vendredi au Groupama Stadium. En cas de match le dimanche, l'OL propose le centre d'entraînement. Le président de la FFF a le dossier entre les mains. St Cyr pense à Villefranche en solution de repli.

A noter qu'on connaît aussi la programmation des autres clubs de la région : La Duchère (N3) recevra Toulouse le samedi 20 décembre à 18 heures et Hauts Lyonnais (N3) jouera sur la pelouse du FC Bassin d'Arcachon (N3) le dimanche 21 décembre à 17h30.

https://twitter.com/tonic_radio/status/1996256804607516781

