COVID -19 : La HAS favorable à l’ouverture de la vaccination sans obligation aux enfants de 5 à 11 ans

La Haute Autorité de Santé (HAS) a annoncé ce lundi, dans un communiqué, qu’elle donnait son aval pour ouvrir la vaccination, sans obligation et sans que cela conditionne l’obtention d’un passe sanitaire, aux enfants âgés de 5 à 11 an, en priorisant les enfants de moins de 12 ans scolarisés au collège.

Elle indique que cette vaccination peut être réalisée dès la mise à disposition de la formulation pédiatrique du vaccin Comirnaty de Pfizer.

Plus d’informations ici.