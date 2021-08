De la fumée et du bruit à la raffinerie de Feyzin

À la suite d’une opération programmée de maintenance sur un équipement, l’unité Vapocraqueur est redémarrée depuis ce mercredi après-midi.



Ces opérations conduisent à l’utilisation de la torche Nord de la plateforme. Pour des raisons de sécurité, les opérations de redémarrage des unités nécessitent de gérer des excédents de gaz. Ces derniers ne pouvant pas être stockés ni relâchés à l’état gazeux dans l’atmosphère, il est nécessaire de les évacuer via la torche, ce qui peut générer de la fumée et du bruit.



Selon TotalEnergies, “Bien que la fumée issue de la combustion des gaz à la torche puisse parfois s’avérer spectaculaire, elle ne participe que faiblement à la pollution atmosphérique. Les équipes d’exploitation prennent toutes les dispositions afin de minimiser les nuisances sonores et visuelles qui, par intervalles, devraient durer moins de 24 heures. La direction du site s’excuse pour la gêne occasionnée”.