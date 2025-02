La ville de Digoin pourrait perdre deux postes à la rentrée 2025, un à l’école Lafleur-Bartoli et l’autre au Launay, selon des arbitrages provisoires de l’Éducation nationale. Le maire et l’adjointe à la réussite éducative contestent ces suppressions, craignant des classes surchargées, et demandent une année supplémentaire pour évaluer l’évolution des effectifs. Les décisions finales seront rendues ce jeudi.

EP