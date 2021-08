JO : Kévin Mayer arrache la médaille d’argent

Malgré sa blessure au dos, le Français Kevin Mayer a décroché la médaille d’argent au décathlon. Quelques minutes après le titre de Steven Da Costa en karaté, Kevin Mayer a donc rajouté une médaille supplémentaire à la collection tricolore. Après 12 jours de compétition la France est actuellement 9e au tableau des médailles, avec 26 breloques dont 7 en or. Et ce n’est peut-être pas terminé avec Mickaël Mawem en escalade.



Le décathlète français pointait toujours au pied du podium ce jeudi matin après huit épreuves, la faute notamment à un dos bloqué à son arrivée dans la capitale nipponne. Le Français a tout donné lors de cette deuxième journée et notamment lors du saut à la perche (5m20) mais surtout au lancer du javelot, neuvième épreuve du décathlon des JO de Tokyo. Le décathlète est parvenu à battre son record personnel et à s’emparer de la deuxième place derrière l’intouchable Canadien Damian Warner.



Kévin Mayer a ensuite terminé son 1500 m en 4’43″17. Comme en 2016, à Rio, il obtient la médaille d’argent. La 27e de la délégation française.