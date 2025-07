Le préfet de Saône-et-Loire et le président de la Chambre d’agriculture ont signé une convention afin de renforcer la protection des troupeaux d’élevage face aux loups au Creusot. Un fonds de compensation de plus de 134 000 euros est débloqué, visant à construire des clôtures et mettre en place des outils pour sécuriser les animaux.

C.P