OL-Lens : le verdict d’une saison

Olympique Lyonnais - RC Lens, 34e journée de Ligue 1, dimanche 21 heures. En intégralité sur Tonic Radio.

Le Groupama Stadium s’apprête à vivre une soirée très particulière ce dimanche pour la dernière journée de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais jouera gros face à Lens dans la course à la troisième place qualificative directement pour la prochaine Ligue des champions.

3e, 4e ou 5e sur la ligne d'arrivée ?

Le scénario le plus simple est limpide : pour être certain de finir troisième, l’OL doit battre Lens et espérer un faux pas de Lille face à Auxerre (nul ou défaite). Un enjeu immense, sportivement mais aussi financièrement, alors qu’une qualification directe en Ligue des champions représenterait plusieurs dizaines de millions d’euros de recettes supplémentaires pour un club lyonnais toujours fragile économiquement. Un autre scénario, plus illusoire, existe : Lyon peut finir troisième en se contentant d'un nul si Lille perd devant Auxerre et que Rennes ne gagne pas à Marseille. Par ailleurs, l'OL peut chuter de la quatrième à la cinquième place s'il ne gagne pas et que Rennes s'impose à Marseille

En face, Lens n’a plus rien à jouer en championnat. Les Sang et Or sont assurés de terminer deuxièmes et auront surtout déjà la tête tournée vers la finale de Coupe de France vendredi prochain face à Nice. Mais Pierre Sage, ancien coach de l’OL désormais sur le banc lensois, a prévenu cette semaine au micro de Téléfoot : “Donner un coup de main à l’OL ? Je reçois beaucoup de messages dans ce sens… mais dans le sens inverse, est-ce que l’OL nous aiderait ?”

La soirée sera également marquée par un hommage à Fleury Di Nallo, disparu cette semaine à l’âge de 83 ans. Le “petit prince de Gerland”, meilleur buteur de l’histoire de l’OL avec 222 buts, devrait être salué avant le coup d’envoi.

Enfin, les groupes de supporters demandent une nouvelle fois aux fans lyonnais de venir habillés en blanc pour transformer le Groupama Stadium en véritable mur blanc derrière les Lyonnais.

J.H.