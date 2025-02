En lutte contre un cancer depuis plusieurs mois, Éric Bellot, maire de Neuville-sur-Saône élu en 2020, s’est éteint hier à l’âge de 64 ans.

Durant son mandat, il n’a cessé de se dévouer pour sa commune, comme l’a souligné Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, sur X : « J’ai été profondément impressionné par son courage et sa ténacité face à la maladie. Jusqu’au bout, il a défendu l’intérêt général et celui des Neuvillois avec engagement et détermination. »

M.B.