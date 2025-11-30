Ligue 1 : l’OL bat Nantes 3-0 pour ses 75 ans et remonte à la 6e place

L’OL a retrouvé le sourire au meilleur moment. Pour la soirée anniversaire de ses 75 ans, le club lyonnais a signé une victoire convaincante face au FC Nantes (3–0) et a mis fin à une période de quatre matchs sans gagner en Ligue 1. Devant un Groupama Stadium en mode célébration, les joueurs de Paulo Fonseca ont livré une prestation sérieuse et aboutie, largement construite après la pause.

L’ouverture du score est venue d’Abner Vinicius, récompensé d’un début de rencontre très actif sur le côté gauche (51e). Nantes, déjà en difficulté, avait auparavant vu sa tâche devenir encore plus compliquée avec l’expulsion de Junior Mwanga juste avant la mi-temps, un tournant majeur de la rencontre.

En supériorité numérique, l’OL a accéléré en seconde période et Martin Satriano a pris les choses en main. L’attaquant uruguayen a signé un doublé (70e, 77e), dont un superbe ciseau retourné, pour plier définitivement la partie et s’offrir sa soirée la plus marquante depuis son arrivée. Une performance individuelle qui pourrait lancer sa saison et apporter une solution offensive bienvenue à Lyon.

Cette victoire permet aux Rhodaniens de remonter au 6e rang du classement, à seulement deux points du top 4. Une bonne opération comptable qui confirme le regain de forme amorcé en coupe d’Europe et offre un vrai bol d’air dans ce mois de décembre chargé.

Pour Nantes, en revanche, la soirée laisse des traces : battu et réduit à dix pendant plus d’une période, le club reste englué dans la zone dangereuse et occupe désormais la 16e place.

Pour l’OL, cette 14e journée restera comme une soirée réussie à tous les niveaux : la fête des 75 ans, la victoire, et la sensation d’une équipe qui retrouve des couleurs.