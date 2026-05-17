L’OL s’effrondre face à Lens (0-4) et termine quatrième

Olympique Lyonnais - RC Lens, 34e journée de Ligue 1 : 0-4 (0-3)

La soirée devait être décisive, elle a tourné au cauchemar. Battu lourdement par Lens (0-4) ce dimanche au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais n’a jamais existé dans ce match de la dernière journée. Une défaite sans appel qui met fin aux espoirs de podium, malgré le faux pas de Lille dans le même temps (0-2 devant Auxerre).

Car il y avait un coup à jouer. Avec seulement un nul, l’OL aurait arracher la troisième place. Mais les Lyonnais ont totalement manqué leur rendez-vous, balayés dès la première période par une équipe lensoise plus agressive, plus juste et redoutablement efficace.

Malgré un stade remplis à ras bord, et une ambiance formidable, marquée par l’hommage rendu à Fleury Di Nallo, les hommes de Paulo Fonseca n’ont jamais trouvé les ressources pour inverser la tendance. Mal organisés, souvent dépassés dans les duels, ils ont subi les vagues lensoises sans réaction.

Au-delà du score, c’est la manière qui interpelle. Dans un match aussi crucial, Lyon a semblé déconnecté, incapable de répondre à l’intensité adverse. Un contraste saisissant avec la dynamique positive affichée ces dernières semaines.

Malgré tout, l’OL termine à la quatrième place du championnat. Une position qui lui permet de disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions puis, en cas de qualification, les barrages, avec un parcours encore long et incertain pour espérer rejoindre la phase de groupes.

Le bilan reste contrasté. Lyon a longtemps cru à un retour direct en Ligue des champions. Mais les deux dernières défaites, à Toulouse puis contre Lens, auront coûté très cher. Et laissent un goût amer au moment de refermer la saison.