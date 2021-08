Lyon dans le top 50 mondial des meilleures villes étudiantes

Il fait bon d’étudier à Lyon. C’est ce que montre, en tout cas, une étude (Best Student Cities 2022) publiée par l’entreprise britannique Quacquarelli Symonds. Cette dernière est spécialisée dans l’analyse des établissements d’enseignement supérieur dans le monde entier.

Dans son classement publié fin juillet, Lyon figure à la 48e position du classement. La ville gagne deux places par rapport au dernier classement de l’entreprise, en 2019.

La capitale des Gaules est notamment décrite comme “le berceau du cinéma moderne, une scène start-up florissante et la capitale mondiale de la gastronomie française”

Quacquarelli Symonds place également Lyon au 17e rang des villes les plus abordables cette année, avec “des frais de scolarité bas pour les étudiants internationaux et un faible coût de la vie”.

Londres toujours en tête

Du côté des autres villes françaises, Paris et Toulouse font partie du classement. Paris, n°1 mondial en 2016, perd deux places par rapport à 2019. La capitale figure toutefois dans le top 10 international (9e ex-aequo avec Boston et Montréal). Toulouse atteint le 86e rang (sur 115 villes classées).

Dans le haut du classement on retrouve une fois de plus Londres, sacrée meilleure ville étudiante depuis 2018. Elle est suivie de Munich (+2 places) puis de Séoul (+7 places) et Tokyo (-1 place), les deux villes asiatiques étant 3e ex-aequo.

Rappelons que Quacquarelli Symonds prend en compte six critères pour concevoir son classement des meilleurs villes étudiantes du globe :

Le point de vue des étudiants ayant étudié dans la ville en question

La taille et la diversité de la population étudiante

La désirabilité de la ville

L’intérêt des recruteurs pour la ville

Le coût de la vie étudiante (prix du loyer, frais de scolarité, etc)

L’opinion des étudiants

Pour tout savoir sur la méthodologie utilisée par QS, rendez-vous ici.