Après les défaites à Manchester (5-4) et Saint-Etienne (2-1), ainsi que les nombreux bruits en coulisses autour de la gestion du club, les Bad Gones ont déposé deux banderoles à proximité du siège de l'Olympique Lyonnais ce jeudi matin. L'une est destinée aux joueurs et au staff : "De la fierté à la honte, quatre matchs pour le podium !!!". L'autre s'adresse à John Textor et à Eagle Football : “Sans pognon à la fin de saison, Molenbeek ? Botafogo ? Lyon ? Qui sera le pigeon ?”

Le message d’accueil des Bad Gones pour les joueurs de l’#OL avant la réception de Rennes pic.twitter.com/pKFt9OKe1Q — Tonic Radio (@tonic_radio) April 24, 2025

🚨 "Sans pognon à la fin de saison, Molenbeek ? Botafogo ? Lyon ? Qui sera le pigeon ?" 😬



Les Bad Gones visent aussi John Textor et sa multipropriété. L'ambiance chauffe à Lyon. 🔥



🗞️ @oetl pic.twitter.com/BoCrtLZgeA — 𝗟𝗨𝗚𝗗𝗨𝗡𝗘𝗪𝗦™ (@Lugdunews_) April 24, 2025

