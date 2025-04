OL – Rennes : Lyon joue gros dans la course à la Ligue des Champions

Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC, 31e journée de L1, samedi 21h05. En direct et en intégralité sur Tonic Radio

Samedi soir, l’Olympique Lyonnais accueille Rennes au Groupama Stadium dans un match déterminant pour la qualification en Ligue des Champions. Après deux revers consécutifs – une élimination rocambolesque et frustrante en Ligue Europa à Manchester et une défaite amère dans le derby à Saint-Étienne – les Gones n’ont plus le choix : il faut gagner. Actuellement 6e avec 51 points, Lyon n’est qu’à trois points du podium, un écart qu’il espère combler lors de cette ultime course contre la montre.

Paulo Fonseca : "Ce serait magnifique de prendre 12 points sur 12"

Le calendrier est clair : sur les quatre derniers matches de la saison, trois se dérouleront à domicile (Rennes, Lens, Angers), avec une visite cruciale à Monaco lors de l'avant-dernière journée. L’objectif est simple, voire vital : la qualification pour la Ligue des Champions, via le podium ou, au pire, la quatrième place synonyme de tours préliminaires. Mais pour y parvenir, l'OL devra surmonter les obstacles, dont celui de Rennes, une équipe qui a redressé la barre sous la houlette de Habib Beye. En embuscade à la 10e place avec 38 points, les Rennais, portés par une dynamique positive, n’ont plus rien à perdre et viendront à Lyon sans pression pour jouer les trouble-fêtes.

Le groupe de l'OL : Avec Tolisso et Matic

🦁 Notre groupe convoqué pour la réception de Rennes, ce samedi à 21h05 👊🔴🔵#OLSRFC pic.twitter.com/gFp4dJQ8Mb — Olympique Lyonnais (@OL) April 25, 2025

Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC, 31e journée de L1, samedi 21h05. En direct et en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.