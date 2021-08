Rihanna officiellement milliardaire, selon le classement de Forbes

Rihanna intègre le prestigieux classement Forbes et devient la musicienne la plus riche du monde avec une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars.



La jeune femme de 33 ans se place juste derrière Oprah Winfrey et devient ainsi la chanteuse la plus riche du monde. Elle devance également le rappeur Kanye West, qui évolue lui aussi dans le domaine de la mode et dont la fortune a été estimée à 1,3 milliard de dollars.



Elle devient l’une des femmes des plus riches du monde, grâce à Fenty, son empire des cosmétiques. Rihanna ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et a déjà d’autres projets en préparation. La star a notamment annoncé l’arrivée de son parfum unisexe, Fenty Parfum. La sortie officielle de ce nouveau produit est prévue pour le 10 août prochain.



Rihanna qui n’a pas sorti d’album depuis près de six ans.