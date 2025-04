L’EPCR (instance organisatrice de ces deux compétitions) a tranché ce jeudi : les finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup 2027 se joueront à Lyon, au Groupama Stadium.



Dominic McKay, président de l’EPCR, est tombé amoureux de l’engouement autour du rugby français et pense que Lyon « peut permettre au sport de s’épanouir et d’inspirer les générations futures », via un communiqué.



Ce n’est pas une première pour la ville : en 2016, Lyon avait déjà accueilli ces deux finales.

B.M.B