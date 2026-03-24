play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Podcasts
Kids Tonic live

Tolisso et les Bleus : et si le rêve était définitivement terminé ?

Champion du monde en 2018, 28 sélections au compteur… Corentin Tolisso a déjà marqué l’équipe de France. Mais son retour, lui, semble désormais très improbable.

La dernière illustration est venue avec le forfait de Manu Koné ce lundi. Une place s’est libérée au milieu de terrain, sans que Didier Deschamps ne juge utile de remplacer le joueur de l'AS Roma. Et donc, sans même envisager le retour du capitaine de l’Olympique Lyonnais.

Pourtant, sportivement, difficile de faire mieux. Tolisso réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière : 11 buts, 3 passes décisives, un rôle central à l'OL, malgré une baisse individuelle et collective ces dernières semaines. Il n'empêche que Tolisso coche tout les cases : leader, constant, décisif, expérimenté... Alors pourquoi cette absence persistante ?

L'argument de la concurrence

L’argument de la concurrence est réel. Rabiot, Tchouaméni, Kanté, Camavinga, Koné et Zaïre-Emery occupent l’espace dans un système qui ne laisse que peu de places aux milieux de terrain relayeurs. Mais à ce niveau de performance, Tolisso devrait au minimum être dans la rotation, ou à défaut, dans la réflexion.

Or, depuis sa dernière sélection à l’Euro 2021, il n’a plus porté le maillot des Bleus. Cinq ans de silence, malgré le retour à son meilleur niveau depuis deux ans à l'OL. Une situation qui dépasse probablement le simple cadre sportif.

Une zone d'ombre ?

Deux éléments peuvent éclairer cette mise à l’écart. D’abord, Didier Deschamps a toujours revendiqué son indépendance et semble détester qu'on lui force la main. Et la campagne de soutien autour de Tolisso, venant de Lyon comme de certains acteurs du football français, pourrait avoir produit l’effet inverse de celui escompté. Ensuite, demeure une zone d’ombre. Cette rupture nette, depuis 2021, laisse penser qu’un élément interne, discret, non public, pourrait peser dans la balance. Rien d’officiel, bien sûr. Mais un tel effacement, sur une durée aussi longue, interroge.

Aujourd’hui, sauf retournement improbable, Corentin Tolisso ne devrait pas être du prochain Mondial. Et son cas rappelle une réalité parfois dérangeante : en équipe de France sous Didier Deschamps, le terrain ne suffit pas toujours.

Julien Huët

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

OL – Monaco : un tournant avant la dernière ligne droite

LIRE PLUS

OL – Celta de Vigo : cap sur les quarts de finale de la Ligue Europa

LIRE PLUS

Le Havre-OL (0-0) : Mauvaise opération pour l’OL qui laisse filer l’OM

LIRE PLUS

Le Havre – OL : Lyon veut rester au contact du podium malgré une cascade d’absences

LIRE PLUS

Celta Vigo – OL : Lyon veut relancer la machine en Ligue Europa

LIRE PLUS

OL-PFC (1-1) : l’OL arrache le nul mais chute du podium

LIRE PLUS

OL-PFC : l’OL doit se relancer

LIRE PLUS

Coupe de France : l’OL éliminé aux tirs au but par Lens malgré un incroyable retour

LIRE PLUS

OL-Lens : un choc et des retrouvailles

LIRE PLUS

OL-Lens : le retour de Pierre Sage, l’entraîneur qui a marqué Lyon

LIRE PLUS

OM-OL : le millimètre qui interroge

LIRE PLUS

OM-OL (3-2) : Lyon battu au Vélodrome, la course au podium relancée

LIRE PLUS

Ligue Europa : ce sera le Celta Vigo en 1/8e pour l’OL

LIRE PLUS

Lidl a ouvert son magasin XXL dans l’ancien garage Citroën

LIRE PLUS

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS

Une tentative de braquage sur un fourgon blindé échoue, les auteurs en fuite

LIRE PLUS

Saint-Étienne : Dino Cinieri refuse de siéger au conseil municipal

LIRE PLUS

Le maire de Saint-Étienne, Régis Juanico, veut une politique plus transparente

LIRE PLUS

Saint-Étienne : deux jeunes de 20 ans dans un état grave après une sortie de route

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube
Fermer la recherche
Rechercher un article
Rechercher un podcast