Vaccination : Emmanuel Macron annonce une troisième dose à la rentrée

Dans une nouvelle vidéo postée sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a indiqué que la troisième dose de vaccin serait possible à la rentrée. Selon le chef de l’Etat, il faudra vraisemblablement une autre dose, “en tout cas pour les plus âgés et les plus fragiles”.

“Nous nous préparons, comme d’autres pays européens, à faire cette troisième dose pour les personnes qui sont les plus âgées et les plus fragiles. Nous le ferons à partir de la rentrée”, annonce-t-il.

L’Allemagne a annoncé lundi qu’elle allait proposer dès le 1er septembre l’administration d’une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 aux populations âgées et vulnérables, ainsi qu’aux personnes qui n’ont pas reçu de vaccin à ARN messager. Le pays emboîte ainsi le pas d’Israël.