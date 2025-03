14 offres d’emplois et deux journées de recrutement pour la future boulangerie Ange

L'ouverture de la boulangerie est prévue pour le dimanche 23 mars dans le Carrefour sud de Chalon-sur-Saône. Organisés en collaboration avec France Travail, les gérants consacrent les mardi 4 et mercredi 5 mars au recrutement. Leurs objectifs : recruter quatre boulangers, quatre préparateurs en boulangerie et six vendeurs. À la suite des entretiens, une formation complète de trois semaines sera effectuée par les personnes qui seront employées. Pour les boulangers, un CAP est obligatoirement requis.

L.P