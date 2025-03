À Lissieu, une étude pour sauver les grenouilles des automobilistes  

À Lissieu, sur le chemin de la Cotonnière, la circulation routière entraîne une forte mortalité des grenouilles, traversant la route pour rejoindre leurs zones de reproduction. Pour contrer ce phénomène, la Métropole de Lyon et la Ligue de protection des oiseaux (LPO) mènent une étude entre février et juin 2025 pour analyser les populations présentes dans le cadre de la préservation de la biodiversité. Des panneaux de signalisation pour sensibiliser les automobilistes aux traversées d’amphibiens ont déjà été installées l’année dernière. Les usagers sont invités à réduire leur vitesse à 30 km/h pour faciliter cette étude et assurer la sécurité des intervenants. Un rétrécissement de la chaussée a également été mis en place jusqu’au 7 avril. À l’issue de cette étude, des actions concrètes pourront être mises en place.

AB