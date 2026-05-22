À Villeurbanne, une adolescente survit a une défenestration

Jeudi matin à Villeurbanne, une adolescente de 13 ans a chuté du cinquième étage d'un bâtiment résidentiel dans des circonstances qui font encore l'objet d'une enquête. Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge la jeune fille, grièvement blessée lors de l'incident. Elle a été transportée vers un centre hospitalier de l'agglomération lyonnaise. D'après Le Progrès, l'adolescente souffrirait de multiples fractures. Malgré cette chute brutale, son pronostic vital ne serait pas engagé.

A.M