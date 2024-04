L'ASVEL reçoit Nanterre ce dimanche soir (19h) à l'Astroballe en clôture de la 28e journée de Betclic Elite. Les Villeurbannais seront privés de Mike Scott, Mbaye Ndiaye et Timothé Luwawu-Cabarrot pour cette rencontre capitale face à un adversaire plus que coriace.



Les Rhodaniens auront certainement un goût de revanche après l'élimination en quart de finale de la Leaders Cup. La rencontre entre le 3e et le 5e du championnat de France sera à suivre ce dimanche soir sur Tonic Radio dès 19h.