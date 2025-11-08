Betclic Elite : l’Elan Chalon remporte le derby contre Dijon

L'Elan Chalon a remporté le 53e derby bourguignon de l'histoire contre la JDA Dijon (90-74) ce samedi soir au Colisée. Solides après la pause, les Chalonnais signent un quatrième succès en sept journées de Betclic Elite et possèdent désormais un bilan positif (4 victoires et 3 défaites) en championnat.

C'est aussi la troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues pour les joueurs d'Elric Delord. Mais le succès de ce samedi a évidemment une saveur bien particulière. Les Bourguignons se déplaceront ce mercredi (17h) à Bakou pour la 4e journée de la Ligue des champions.