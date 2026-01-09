Coupe de France, Asvel, LOU… l’agenda sportif du week-end

Football :

Hauts Lyonnais (N3) - Lorient (L1), samedi 10 janvier à 18h pour les 16e de finale de la Coupe de France

ASSE - OL Lyonnes, samedi 10 janvier à 14h30 pour les 16e de finale de la Coupe de France féminine

Grasse - Limonest, samedi 10 janvier à 18h pour la 14e journée de N2

GOAL FC - Cannes, samedi 10 janvier à 18h pour la 14e journée de N2

St-Maur - St-Priest, samedi 10 janvier à 18h pour la 14e journée de N2

Lille - OL, dimanche 11 janvier à 21h pour les 16e de finale de la Coupe de France

Basket-ball :

Vitoria - Asvel, vendredi 9 janvier à 20h30 pour la 21e journée d'Euroligue

Toulouse - Asvel F, samedi 10 janvier à 20h pour la 14e journée de Ligue féminine

Asvel - Paris, dimanche 11 janvier à 19h à l'Astroballe pour la 15e journée de Betclic Elite

Rugby :

Lions - LOU, samedi 10 janvier à 16h15 à Johannesburg pour la 3e journée de Challenge Cup