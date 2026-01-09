play_arrow

  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Webradios

Coupe de France, Asvel, LOU… l’agenda sportif du week-end

Football :

Hauts Lyonnais (N3) - Lorient (L1), samedi 10 janvier à 18h pour les 16e de finale de la Coupe de France

ASSE - OL Lyonnes, samedi 10 janvier à 14h30 pour les 16e de finale de la Coupe de France féminine

Grasse - Limonest, samedi 10 janvier à 18h pour la 14e journée de N2

 GOAL FC - Cannes, samedi 10 janvier à 18h pour la 14e journée de N2

St-Maur - St-Priest, samedi 10 janvier à 18h pour la 14e journée de N2

Lille - OL, dimanche 11 janvier à 21h pour les 16e de finale de la Coupe de France

Basket-ball :

Vitoria - Asvel, vendredi 9 janvier à 20h30 pour la 21e journée d'Euroligue

Toulouse - Asvel F, samedi 10 janvier à 20h pour la 14e journée de Ligue féminine

 Asvel - Paris, dimanche 11 janvier à 19h à l'Astroballe pour la 15e journée de Betclic Elite

Rugby :

Lions - LOU, samedi 10 janvier à 16h15 à Johannesburg pour la 3e journée de Challenge Cup

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

