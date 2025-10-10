Coupe de France, ASVEL, LOU… l’agenda sportif du week-end

Football

Aubenas - AS Saint-Priest : samedi à 17h30 pour le 5ème tour de la Coupe de France

Neuville - Limonest : samedi à 19h pour le 5ème tour de la Coupe de France

L'Etrat-La Tour - GOAL FC : samedi à 19h pour le 5ème tour de la Coupe de France

Sporting Nord-Isère - FC Villefranche Beaujolais : samedi à 20h pour le 5ème tour de la Coupe de France

Basket-ball

ASVEL F - Toulouse : vendredi à 20h au gymnase Mado Bonnet pour la 3ème journée de LFB

ASVEL - Le Mans : samedi à 20h30 à l'Astroballe pour la 3ème journée de Betclic Elite

Rugby

LOU F - Bobigny : samedi à 14h au Matmut Stadium de Gerland pour la 1ère journée d'Elite féminine

LOU -Perpignan : samedi à 16h35 au Matmut Stadium de Gerland pour la 6ème journée de Top 14