Le tirage au sort des 7e et 8e tours de la Coupe de France a lieu aujourd’hui à 10h45. Quatre équipes rhodaniennes sont encore en lice : Villefranche, Goal FC, Hauts Lyonnais, et Saint-Cyr-Collonges. À noter que le 7e tour marquera l’entrée en lice des clubs de Ligue 2 BKT, et les rencontres se tiendront les 17 et 18 novembre.

EP