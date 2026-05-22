Barcelone – OL Lyonnes : Lyon veut reconquérir l’Europe en finale de la Ligue des champions

FC Barcelone - OL Lyonnes, finale de la Ligue des Champions féminine, samedi 18 heures à Oslö (Norvège).

Le rendez-vous est immense. Ce samedi soir à Oslo, le FC Barcelone et OL Lyonnes s’affrontent en finale de la Ligue des champions féminine, pour la quatrième fois de l’histoire. Un classique devenu la grande rivalité du football féminin européen. En 2024, la même affiche en finale avait vu le Barça triompher de l'OL 2-0 à Bilbao.

Battu en finale par Arsenal la saison passée, le Barça dispute une sixième finale consécutive, un record, et vise un quatrième sacre continental. En face, OL Lyonnes affiche l’ambition de reconquérir son trône, conquis pour la dernière fois en 2022. Les Lyonnaises visent un neuvième titre en douze finales disputées depuis 2010.

« Les gens ne se rendent pas compte à quel point c’est dur de recréer le succès », souffle Ada Hegerberg, qui disputera en Norvège, chez elle, sa neuvième finale européenne avec le club rhodanien.

Après plusieurs saisons moins abouties au niveau européen, OL Lyonnes estime avoir retrouvé une dynamique collective forte. « On a un coach pointilleux, un plan de jeu clair et tout le monde travaille dans le même sens », explique la capitaine Wendie Renard.

Arrivé cette saison sur le banc lyonnais, Jonatan Giraldez, ancien entraîneur du Barça, refuse lui de parler de favori : « Dans une finale, il n’y a pas de favori. C’est du 50-50. »

Coup d’envoi samedi à 18 heures au Ullevaal Stadion d’Oslo.