Pour commémorer le troisième anniversaire de l'invasion russe, l'ONG Stand With Ukraine lance la campagne #DesPagesJaunesEtBleues, mettant en avant des œuvres ukrainiennes traduites en français. Une trentaine de livres sont disponibles dans les bibliothèques de Lyon et d'autres villes. L’objectif de l’ONG : affirmer la résistance culturelle ukrainienne et rappeler que sa culture ne disparaîtra pas.

