La ministre de l'Éducation, Élisabeth Borne, est en déplacement à Lyon et Villeurbanne aujourd'hui pour évoquer la sécurisation des écoles et la lutte contre le décrochage scolaire. Elle visitera une classe relais accueillant des élèves en rupture avec l’école avant d’échanger avec les élus et les acteurs locaux. La sécurisation des établissements scolaires sera au cœur des discussions.

