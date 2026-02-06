Euroligue : l’ASVEL s’incline d’un souffle contre l’Olimpia Milan

L'ASVEL s'est inclinée sur le fil contre l'Olimpia Milan (76-77) ce vendredi soir à la LDLC Arena de Décines à l'occasion de la 27e journée d'Euroligue. Un dénouement cruel pour les Villeurbannais qui pensaient avoir remporté la rencontre grâce à une claquette-dunk d'Mbaye Ndiaye en toute fin de match. Un panier finalement refusé après avoir été inscrit juste après la fin du temps réglementaire.

À un dixième près du bonheur... 😪



Après une remontée incroyable, les Villeurbannais s'inclinent finalement sur l'ultime dixième du match, merci la LDLC Arena de nous avoir poussés jusqu'au bout du bout. pic.twitter.com/fPoiJRUHsP — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) February 6, 2026

Les joueurs de Pierric Poupet devront vite se remettre de cette déception. Ils recevront Nanterre ce dimanche après-midi à l'Astroballe (16h30 en direct sur Tonic Radio) pour le compte de la 19e journée de Betclic Elite.