Euroligue : l’ASVEL s’incline d’un souffle contre l’Olimpia Milan

L'ASVEL s'est inclinée sur le fil contre l'Olimpia Milan (76-77) ce vendredi soir à la LDLC Arena de Décines à l'occasion de la 27e journée d'Euroligue. Un dénouement cruel pour les Villeurbannais qui pensaient avoir remporté la rencontre grâce à une claquette-dunk d'Mbaye Ndiaye en toute fin de match. Un panier finalement refusé après avoir été inscrit juste après la fin du temps réglementaire.

Les joueurs de Pierric Poupet devront vite se remettre de cette déception. Ils recevront Nanterre ce dimanche après-midi à l'Astroballe (16h30 en direct sur Tonic Radio) pour le compte de la 19e journée de Betclic Elite.

Informations
Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

