Euroligue : nouveau revers pour l’ASVEL contre le Maccabi Tel-Aviv

Après une excellente première période, l'ASVEL a finalement craqué au retour des vestiaires contre le Maccabi Tel-Aviv et s'est inclinée (85-89) ce vendredi soir dans une rencontre serrée jusqu'au bout à l'Astroballe. En plus de cette défaite concédée à l'occasion de cette 32e journée d'Euroligue, la sortie sur blessure de Glynn Watson est venue ternir encore davantage la soirée.

Les Villeurbannais devront absolument s'imposer ce dimanche après-midi contre Limoges lors de la 23e journée de Betclic Elite (16h30 en direct sur Tonic Radio).