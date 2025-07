Un nouveau complexe de padel de 2,2 millions d’euros verra le jour en septembre 2026 en Isère, porté par trois investisseurs dont le footballeur Ruben Aguilar. Avec six terrains couverts, futsal, et espaces modernes, il vise à répondre à l’engouement croissant pour ce sport. Le projet entend aussi favoriser l’accès aux entreprises et aux jeunes du territoire.

C.P