La fibre d’ici 2023 dans toute la Saône-et-Loire

Le projet de déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire de la Saône-et-Loire s’accélère. Le Département a adopté une stratégie d’aménagement numérique qui planifie la construction de ce réseau très haut débit d’ici 2023 pour l’ensemble des opérateurs.

Ce déploiement progressif de la fibre se fait par étape. D’abord, le réseau haut débit a débarqué à Chalon-sur-Saône, Mâcon et Autun fin 2020. Le reste du département devrait être progressivement couvert d’ici août 2023 notamment aux alentours de Charolles et dans le sud du territoire. Quelques mois plus tard, la fibre devrait être déployée vers Louhans, ainsi qu’au nord.

Carte du déploiement de la fibre dans le département de Saône-et-Loire

Les travaux nécessitent des aménagements conséquents, notamment le déploiement de 283 000km de fibre optique. Avec un investissement estimé à près de 165 M€, ce grand projet est financé par l’Europe, l’État, la Région Bourgogne Franche-Comté et le Département de Saône-et-Loire.

[Pour le Très Haut Débit en Saône-et-Loire, le Département agit !] pic.twitter.com/JXVh0p7qGA — Saône-et-Loire (@saoneetloire) November 24, 2021