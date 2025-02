La Saint-Cham’ Games Week revient aujourd’hui pour sa 10e édition à Saint-Chamond, avec des tournois de jeux vidéo, une sensibilisation aux dangers des écrans et une ambiance conviviale. L’événement, prolongé jusqu’au samedi pour la première fois, est gratuit et ouvert à tous, avec des nouveautés comme une partie géante de Just Dance. Les inscriptions sont obligatoires et chaque journée aura son thème.

