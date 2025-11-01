play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

L’AS Saint-Étienne concède une deuxième défaite consécutive à l’extérieur

L’AS Saint-Étienne s’est inclinée samedi soir à l’extérieur face au Red Star (2-1).

Les Verts ont été surpris dès la première minute de jeu après une erreur individuelle de Ferreira, qui a permis à Damien Durand d’ouvrir le score dès les premiers instants de la rencontre. Le Red Star a ensuite doublé la mise à la 31e minute grâce à un doublé de Durand.

Les Stéphanois ont survécu grâce à un arrêt décisif de Larsonneur sur penalty. Malheureusement, cela n’aura pas suffi. Davitashvili a réduit l’écart en seconde période sur un coup franc à la 71e minute de jeu.

Après cette nouvelle défaite, les Verts perdent une place au classement et figurent provisoirement à la 3e position.

M.L

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Betclic Elite : l’Elan Chalon crucifie l’ASVEL au buzzer

LIRE PLUS

Ligue 1 : L’OL veut rebondir à Brest après le nul fou contre le Paris FC

LIRE PLUS

L’ASVEL reçoit L’Élan Chalon ce samedi à l’Astroballe

LIRE PLUS

L’Élan Chalon se déplace ce samedi sur le parquet de l’ASVEL

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube