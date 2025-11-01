L’AS Saint-Étienne concède une deuxième défaite consécutive à l’extérieur

L’AS Saint-Étienne s’est inclinée samedi soir à l’extérieur face au Red Star (2-1).

Les Verts ont été surpris dès la première minute de jeu après une erreur individuelle de Ferreira, qui a permis à Damien Durand d’ouvrir le score dès les premiers instants de la rencontre. Le Red Star a ensuite doublé la mise à la 31e minute grâce à un doublé de Durand.

Les Stéphanois ont survécu grâce à un arrêt décisif de Larsonneur sur penalty. Malheureusement, cela n’aura pas suffi. Davitashvili a réduit l’écart en seconde période sur un coup franc à la 71e minute de jeu.

Après cette nouvelle défaite, les Verts perdent une place au classement et figurent provisoirement à la 3e position.

M.L