L’AS Saint-Étienne fait tomber le leader Troyes (3-2)

L’AS Saint-Étienne s’est imposée ce samedi face à Troyes, leader de Ligue 2, lors de la 14ᵉ journée du championnat. Les Verts ont signé une précieuse victoire sur le score de 3 buts à 2.

Dominateurs en première période, les Stéphanois se sont montrés particulièrement efficaces devant le but. Augustine Boakye a ouvert le score dès la 11ᵉ minute, avant qu’Irvin Cardona ne double la mise à la 32ᵉ. Joshua Duffus a inscrit le troisième but dans les derniers instants du premier acte, permettant à l’ASSE de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable.

Mais la seconde période a été plus compliquée pour les hommes d'Erik Horneland. Les Troyens ont réduit l’écart grâce à Diop à la 61ᵉ minute, puis Ripart a inscrit un second but en fin de match, relançant le suspense. Malgré cette frayeur, les Stéphanois ont tenu bon et décrochent un succès important face au leader.