play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

L’AS Saint-Étienne fait tomber le leader Troyes (3-2)

L’AS Saint-Étienne s’est imposée ce samedi face à Troyes, leader de Ligue 2, lors de la 14ᵉ journée du championnat. Les Verts ont signé une précieuse victoire sur le score de 3 buts à 2.

Dominateurs en première période, les Stéphanois se sont montrés particulièrement efficaces devant le but. Augustine Boakye a ouvert le score dès la 11ᵉ minute, avant qu’Irvin Cardona ne double la mise à la 32ᵉ. Joshua Duffus a inscrit le troisième but dans les derniers instants du premier acte, permettant à l’ASSE de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable.

Mais la seconde période a été plus compliquée pour les hommes d'Erik Horneland. Les Troyens ont réduit l’écart grâce à Diop à la 61ᵉ minute, puis Ripart a inscrit un second but en fin de match, relançant le suspense. Malgré cette frayeur, les Stéphanois ont tenu bon et décrochent un succès important face au leader.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Betclic Elite : l’Elan Chalon remporte le derby contre Dijon

LIRE PLUS

OL-PSG : un choc avant la trêve

LIRE PLUS

Projet d’attentat : trois femmes interpellées

LIRE PLUS

Villefranche-sur-Saône : Blédina, la Région appelle à des solutions pour les employés

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube