Le FC Villefranche Beaujolais a annoncé le recrutement de Christopher Rocchia, défenseur latéral en provenance d'Aubagne (N1), pour renforcer son effectif cet hiver. Formé à l'Olympique de Marseille, il a joué en Ligue 1 et Ligue 2, totalisant plus de 60 matchs en Ligue 2 et une dizaine en National. Il viendra apporter son expérience au groupe de Laurent Combarel.

EP ( Crédit photo : FCVB )