Le frelon oriental repéré pour la première fois à Marseille

Une nouvelle espèce vient de débarquer en France : le frelon oriental. Une trentaine d’insectes ont été repérés à Marseille et ce n’est pas une bonne nouvelle.



Le frelon oriental, aussi gros que son cousin asiatique et qui présente une couleur rougeâtre avec un segment jaune vif sur l’abdomen. Une dizaine de frelons asiatiques est capable de détruire une ruche de 50.000 abeilles. Cette espèce de frelon est décrite comme “invasive et prédatrice d’abeilles”. Les scientifiques appellent à “trouver le nid pour le détruire le plus rapidement possible”.



A noter qu’en cas de piqûre chez l’homme, la douleur est supérieure à celle d’une piqûre de guêpe.