Un supporter lyonnais, coupable de saluts nazis lors du match OL-Strasbourg en août 2024, a été condamné hier à trois mois de prison avec sursis. Il écope aussi d'une interdiction de stade de deux ans et devra suivre un stage au mémorial de la Shoah. L'OL et la LICRA recevront des dommages et intérêts symboliques.

