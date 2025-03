Le Sytral lance une campagne de sensibilisation contre le harcèlement sexiste et sexuel, affichée sur le réseau TCL, avec des dessins de presse réalisés par les illustrateurs Besse, Lacombe et Soulcié. La campagne met en avant les dispositifs de sécurité comme le service de descente à la demande, la vidéoprotection et l'application UMAY. Bruno Bernard, président du Sytral, a souligné l'importance de rappeler ces moyens pour garantir la sécurité des usagers.

EP