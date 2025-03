Les co-gérants de la société d’ambulance SBC jugés pour avoir escroqué la CPAM

Causant un important préjudice de 210 000€ à la CPAM, les co-gérants de la société d'ambulance SBC de Saint-Bonnet-le-Château passent devant le juge pour escroquerie et complicité. Une enquête a été menée et des anomalies ont été relevées dans 456 factures sur 1 441 étudiées, avec des transports facturés de façon abusive. Déclarés coupables, les co-gérants Patrice Giraud et Audrey Bouchery disposent d'une interdiction de gérer une société pendant 10 ans avec une exécution provisoire. Le tribunal correctionnel les condamne à 24 mois de prison avec sursis et à une amende de 20 000 €.

L.P