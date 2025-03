Les travaux sur le barrage du Rouchain touchent à leur fin, avec la remise en eau prévue pour le 1er avril. Après plusieurs mois de vidange et de réfections, les vannes et installations ont été entièrement rénovées. Le chantier, d’un coût de 2 millions d’euros, a respecté les délais et vise à garantir l’approvisionnement en eau pour Roanne.

